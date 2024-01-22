ЕС готовит план поддержки Украины на €20 млрд в обход вето Венгрии

В Евросоюзе разработали новый резервный план военной помощи Украине на сумму свыше €20 миллиардов. Решение созрело после того, как глава венгерского кабмина Виктор Орбан заблокировал поправку о выделении Украине €50 миллиардов. Об этой инициативе сообщила газета The Wall Street Journal.

"Европейская служба внешних связей предлагает создать специальный военный фонд для Украины, который включит около 6,5 миллиарда евро из активов внебюджетного Европейского фонда мира (European Peace Facility, EPF) и будет выделять до 5 миллиардов евро в год с 2024 по 2027 год", — сказано в сообщении.