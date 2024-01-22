ЕС готовит план поддержки Украины на €20 млрд в обход вето Венгрии
WSJ: В ЕС планируют создать фонд для помощи Украине из-за вето Венгрии
В Евросоюзе разработали новый резервный план военной помощи Украине на сумму свыше €20 миллиардов. Решение созрело после того, как глава венгерского кабмина Виктор Орбан заблокировал поправку о выделении Украине €50 миллиардов. Об этой инициативе сообщила газета The Wall Street Journal.
"Европейская служба внешних связей предлагает создать специальный военный фонд для Украины, который включит около 6,5 миллиарда евро из активов внебюджетного Европейского фонда мира (European Peace Facility, EPF) и будет выделять до 5 миллиардов евро в год с 2024 по 2027 год", — сказано в сообщении.
Предполагается, что для этих целей будет создан новый фонд военной помощи киевскому режиму, а накопленные в нём средства выплатят странам блока в обмен на выделенные Киеву деньги. В ЕС считают, что данная схема поможет Брюсселю продолжить выделять средства Незалежной в обход венгерского вето.
Напомним, в декабре Виктор Орбан наложил вето на решение выделить Украине €50 миллиардов военной помощи. Позднее он предложил финансировать Украину не из бюджета Евросоюза, а из отдельного фонда.
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