В США назвали сроки поражения Украины без поддержки партнёров
NBC News: Помощники Байдена предупредили, что Украина проиграет без помощи США
Россия одержит победу в украинском конфликте, если Киеву не будет оказана помощь, заявили помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан и директор Национальной разведки США Эврил Хейнс. Об этом информировала телекомпания NBC News.
"В среду на закрытом совещании главные помощники президента Джо Байдена прямо заявили законодателям, что если Конгресс в ближайшие дни не даст разрешение на дополнительную военную помощь Украине, то Россия сможет выиграть войну в течение нескольких недель, в лучшем случае — месяцев", — говорилось в сообщении телеканала.
По словам его источников, прекращение поддержки Незалежной вызовет реакцию во всём мире. Другие союзники Вашингтона после этого могут изменить свой взгляд на партнёрские отношения с ним.
Ранее сообщалось, что Киев собрался выделить рекордную сумму для возведения оборонительных рубежей. Речь идёт о почти 17,5 миллиарда гривен (около 466 миллионов долларов).
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