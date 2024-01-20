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20 января, 05:00

В США назвали сроки поражения Украины без поддержки партнёров

NBC News: Помощники Байдена предупредили, что Украина проиграет без помощи США

Россия одержит победу в украинском конфликте, если Киеву не будет оказана помощь, заявили помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан и директор Национальной разведки США Эврил Хейнс. Об этом информировала телекомпания NBC News.

"В среду на закрытом совещании главные помощники президента Джо Байдена прямо заявили законодателям, что если Конгресс в ближайшие дни не даст разрешение на дополнительную военную помощь Украине, то Россия сможет выиграть войну в течение нескольких недель, в лучшем случае — месяцев", — говорилось в сообщении телеканала.

По словам его источников, прекращение поддержки Незалежной вызовет реакцию во всём мире. Другие союзники Вашингтона после этого могут изменить свой взгляд на партнёрские отношения с ним.

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Ранее сообщалось, что Киев собрался выделить рекордную сумму для возведения оборонительных рубежей. Речь идёт о почти 17,5 миллиарда гривен (около 466 миллионов долларов).

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Лариса Сафронова
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