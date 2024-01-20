В США назвали сроки поражения Украины без поддержки партнёров

Россия одержит победу в украинском конфликте, если Киеву не будет оказана помощь, заявили помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан и директор Национальной разведки США Эврил Хейнс. Об этом информировала телекомпания NBC News.

"В среду на закрытом совещании главные помощники президента Джо Байдена прямо заявили законодателям, что если Конгресс в ближайшие дни не даст разрешение на дополнительную военную помощь Украине, то Россия сможет выиграть войну в течение нескольких недель, в лучшем случае — месяцев", — говорилось в сообщении телеканала.

По словам его источников, прекращение поддержки Незалежной вызовет реакцию во всём мире. Другие союзники Вашингтона после этого могут изменить свой взгляд на партнёрские отношения с ним.