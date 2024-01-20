Ермак упрекнул Запад и назвал украинское контрнаступление "успешным"
Глава офиса Зеленского Ермак считает контрнаступление ВСУ довольно успешным
Руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак. Обложка © Zuma / TASS / Planet Pix via ZUMA Press Wire
Украинское контрнаступление прошло довольно успешно. Такое заявление сделал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, попутно "тонко" упрекнув западных партнёров в недостатке оружия.
"Учитывая предоставленные возможности, контрнаступление прошло довольно успешно, — отметил он в интервью испанской газете El Mundo, добавив, что переход Украины к "обороне" невозможен.
А ранее на Западе указали, что ВСУ ушли в оборону на фоне провалов на фронте и иссякнувшей военной помощи. Отмечается, что главным фактором будущего Украины является "решимость" стран-союзников продолжать поддержку.