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20 января, 04:34

Ермак упрекнул Запад и назвал украинское контрнаступление "успешным"

Глава офиса Зеленского Ермак считает контрнаступление ВСУ довольно успешным

Руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак. Обложка © Zuma / TASS / Planet Pix via ZUMA Press Wire

Руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак. Обложка © Zuma / TASS / Planet Pix via ZUMA Press Wire

Украинское контрнаступление прошло довольно успешно. Такое заявление сделал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, попутно "тонко" упрекнув западных партнёров в недостатке оружия.

"Учитывая предоставленные возможности, контрнаступление прошло довольно успешно, — отметил он в интервью испанской газете El Mundo, добавив, что переход Украины к "обороне" невозможен.

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А ранее на Западе указали, что ВСУ ушли в оборону на фоне провалов на фронте и иссякнувшей военной помощи. Отмечается, что главным фактором будущего Украины является "решимость" стран-союзников продолжать поддержку.

Лариса Сафронова
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