Ермак упрекнул Запад и назвал украинское контрнаступление "успешным"

Украинское контрнаступление прошло довольно успешно. Такое заявление сделал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, попутно "тонко" упрекнув западных партнёров в недостатке оружия.

"Учитывая предоставленные возможности, контрнаступление прошло довольно успешно, — отметил он в интервью испанской газете El Mundo, добавив, что переход Украины к "обороне" невозможен.