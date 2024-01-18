Министр обороны Франции признал провал контрнаступления ВСУ

ВСУ не оправдали возлагаемых на них ожиданий. Об этом заявил глава Министерства Вооружённых сил Франции Себастьян Лекорню.

"Киевское контрнаступление не имело ожидаемых результатов", — сказал он в интервью газете Le Parisien.

По мнению министра, сейчас конфликт "замораживается". Тем не менее он заверил, что "политическая система и моральный дух на Украине не иссякают".