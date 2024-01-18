Министр обороны Франции признал провал контрнаступления ВСУ
Министр обороны Франции Лекорню констатировал неудачу контрнаступления ВСУ
ВСУ не оправдали возлагаемых на них ожиданий. Об этом заявил глава Министерства Вооружённых сил Франции Себастьян Лекорню.
"Киевское контрнаступление не имело ожидаемых результатов", — сказал он в интервью газете Le Parisien.
По мнению министра, сейчас конфликт "замораживается". Тем не менее он заверил, что "политическая система и моральный дух на Украине не иссякают".
А ранее премьер Испании Педро Санчес выразил надежду, что конфликт на Украине скоро завершится. По его словам, будущая стабильность мира решается в Незалежной и секторе Газа.
Telegram / Генштаб ЗСУ