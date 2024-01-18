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17 января, 21:44

Премьер Испании Санчес выразил надежду, что конфликт на Украине скоро завершится

Премьер-министр Испании Педро Санчес на 54-м Всемирном экономическом форуме. Обложка © AP / TASS / Markus Schreiber

Премьер-министр Испании Педро Санчес на 54-м Всемирном экономическом форуме. Обложка © AP / TASS / Markus Schreiber

Будущая стабильность мира решается на Украине и в секторе Газа, считает премьер-министр Испании Педро Санчес. Он надеется, что конфликты удастся урегулировать в ближайшие месяцы.

"Давайте надеяться, что в ближайшие месяцы мы положим конец этой войне и станем уважать территориальную целостность Украины, а также построим мир на Ближнем Востоке и в восточной части Европы", — заявил он во время выступления на сессии Всемирного экономического форума в Давосе.

По словам главы испанского правительства, Израиль имеет право на самозащиту, но он также должен уважать международное гуманитарное право. Санчес призвал к немедленному прекращению огня и созыву международной конференции, посвящённой этому конфликту.

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Ранее сообщалось, что Китай отверг просьбу Украины о встрече лидеров двух государств в Давосе. Инсайдеры назвали случившееся "ударом по Киеву". Позже Зеленский заверил, что не напрашивался на переговоры, потому что "это не его уровень".

Лариса Сафронова
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