Премьер Испании Санчес выразил надежду, что конфликт на Украине скоро завершится

Будущая стабильность мира решается на Украине и в секторе Газа, считает премьер-министр Испании Педро Санчес. Он надеется, что конфликты удастся урегулировать в ближайшие месяцы.

"Давайте надеяться, что в ближайшие месяцы мы положим конец этой войне и станем уважать территориальную целостность Украины, а также построим мир на Ближнем Востоке и в восточной части Европы", — заявил он во время выступления на сессии Всемирного экономического форума в Давосе.