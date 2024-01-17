Захарова: События на Ближнем Востоке развиваются по катастрофическому сценарию

События на Ближнем Востоке уже развиваются по катастрофическому сценарию, это трагедия мирового масштаба. Об этом заявила в эфире своей авторской программы на "Радио Sputnik" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я бы могла сказать, что события могут развиваться по катастрофическому сценарию, но я считаю, что это не просто неправильно, а это аморально так говорить по одной простой причине: потому что они уже развиваются катастрофически", — сказала дипломат.

Она добавила, что, судя по свидетельствам, происходит катастрофа мирового масштаба. И самое страшное здесь — получать информацию из первых рук. Захарова подчеркнула, что не считает необходимым называть события или давать анализ, используя слово "катастрофа" в будущем времени, так как она происходит уже сейчас.