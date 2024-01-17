Захарова: События на Ближнем Востоке развиваются по катастрофическому сценарию
События на Ближнем Востоке уже развиваются по катастрофическому сценарию, это трагедия мирового масштаба. Об этом заявила в эфире своей авторской программы на "Радио Sputnik" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я бы могла сказать, что события могут развиваться по катастрофическому сценарию, но я считаю, что это не просто неправильно, а это аморально так говорить по одной простой причине: потому что они уже развиваются катастрофически", — сказала дипломат.
Она добавила, что, судя по свидетельствам, происходит катастрофа мирового масштаба. И самое страшное здесь — получать информацию из первых рук. Захарова подчеркнула, что не считает необходимым называть события или давать анализ, используя слово "катастрофа" в будущем времени, так как она происходит уже сейчас.
Ранее Лайф писал, что Израиль углубляет операцию в Газе для полного уничтожения палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в видеообращении, опубликованном в соцсети.
Напомним, с 7 октября в секторе Газа погибло более 20 тысяч человек, в том числе дети. В ООН ранее назвали Газу местом смерти и отчаяния, которое совершенно непригодно для жизни.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ