Нетаньяху объявил о расширении военных действий в Газе
Нетаньяху: Израиль углубляет военные действия в секторе Газа
Израиль углубляет операцию в Газе для полного уничтожения палестинского движения ХАМАС, сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в видеообращении, опубликованном на его странице в X.
"Мы углубляем военные действия в секторе Газа. Мы продолжим борьбу до полной победы над ХАМАС", — сказал Нетаньяху.
Напомним, 7 октября 2023 года члены радикального палестинского движения ХАМАС вошли в пограничные кибуцы Израиля и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ официально заявил о переходе в состояние войны. Еврейское государство непрерывно бомбило Газу до 24 ноября, когда между ЦАХАЛ и ХАМАС было заключено четырёхдневное перемирие. О возобновлении боевых действий Израиль объявил 2 декабря. Число жертв уже превысило 20 тысяч человек, среди них много детей.
ТАСС / ЕРА / ABIR SULTAN