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24 декабря, 17:03

Нетаньяху объявил о расширении военных действий в Газе

Нетаньяху: Израиль углубляет военные действия в секторе Газа

Израиль углубляет операцию в Газе для полного уничтожения палестинского движения ХАМАС, сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в видеообращении, опубликованном на его странице в X.

"Мы углубляем военные действия в секторе Газа. Мы продолжим борьбу до полной победы над ХАМАС", — сказал Нетаньяху.

ЦАХАЛ подсчитала потери в секторе Газа с начала обострения
ЦАХАЛ подсчитала потери в секторе Газа с начала обострения

Напомним, 7 октября 2023 года члены радикального палестинского движения ХАМАС вошли в пограничные кибуцы Израиля и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ официально заявил о переходе в состояние войны. Еврейское государство непрерывно бомбило Газу до 24 ноября, когда между ЦАХАЛ и ХАМАС было заключено четырёхдневное перемирие. О возобновлении боевых действий Израиль объявил 2 декабря. Число жертв уже превысило 20 тысяч человек, среди них много детей.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / ABIR SULTAN

Александра Мышляева
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