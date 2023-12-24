ЦАХАЛ подсчитала потери в секторе Газа с начала обострения

Израильская армия с 7 октября — начала обострения конфликта в секторе Газа — потеряла 477 военнослужащих. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Большая их часть погибла ещё до начала наземной операции. По информации газеты Times of Israel, со старта активной фазы ЦАХАЛ потеряла 144 военнослужащих. Пять из них были убиты в прошедшие пятницу и субботу.