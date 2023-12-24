ЦАХАЛ подсчитала потери в секторе Газа с начала обострения
С начала конфликта с ХАМАС 7 октября погибло 477 израильских военных
Израильская армия с 7 октября — начала обострения конфликта в секторе Газа — потеряла 477 военнослужащих. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
Большая их часть погибла ещё до начала наземной операции. По информации газеты Times of Israel, со старта активной фазы ЦАХАЛ потеряла 144 военнослужащих. Пять из них были убиты в прошедшие пятницу и субботу.
Напомним, 7 октября 2023 года члены радикального палестинского движения ХАМАС вошли в пограничные кибуцы Израиля и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ официально заявил о переходе в состояние войны. Еврейское государство непрерывно бомбило Газу до 24 ноября, когда между ЦАХАЛ и ХАМАС было заключено четырёхдневное перемирие. О возобновлении боевых действий Израиль объявил 2 декабря. Число жертв уже превысило 20 тысяч человек, среди них много детей.
ТАСС / EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON