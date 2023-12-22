Минздрав сектора Газа заявил о гибели более 20 тысяч человек при ударах Израиля

Число погибших в секторе Газа при ударах Армии обороны Израиля превысило 20 тысяч. Об этом сообщили в телеграм-канале Министерства здравоохранения палестинского анклава.

В министерстве также заявили, что за последние двое суток в результате атак со стороны Израиля погибло 390 палестинцев, тогда как ещё 734 человека получили различные ранения. Пострадавшие на севере сектора Газа, по сообщению ведомства, умирают в связи с прекращением работы медицинских учреждений.