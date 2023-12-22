Минздрав сектора Газа заявил о гибели более 20 тысяч человек при ударах Израиля
Число погибших в секторе Газа при ударах Армии обороны Израиля превысило 20 тысяч. Об этом сообщили в телеграм-канале Министерства здравоохранения палестинского анклава.
"Число жертв израильской агрессии с 7 октября возросло до 20 057, 53 320 ранены", — говорится в сообщении.
В министерстве также заявили, что за последние двое суток в результате атак со стороны Израиля погибло 390 палестинцев, тогда как ещё 734 человека получили различные ранения. Пострадавшие на севере сектора Газа, по сообщению ведомства, умирают в связи с прекращением работы медицинских учреждений.
Напомним, 7 октября 2023 года члены ХАМАС вошли в пограничные кибуцы Израиля, движение объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ официально заявил о переходе в состояние войны. Еврейское государство непрерывно бомбило Газу до 24 ноября, когда между ЦАХАЛ и ХАМАС было заключено четырёхдневное перемирие. Стороны конфликта несколько раз обменивались пленными. 2 декабря Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе. Израильские военные продолжают наносить разрушительные авиаудары по территории сектора Газа. В результате обстрелов уничтожены сотни командиров ХАМАС, а в тоннели палестинского движения ЦАХАЛ начала закачивать воду.
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