За период с 7 октября в секторе Газа погибли не менее 300 медицинских работников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава палестинского анклава.

По данным ведомства, за указанный период под обстрелы ЦАХАЛ в секторе Газа попали 138 медучреждений, уничтожены 102 машины скорой помощи. В настоящее время в сфере здравоохранения крайне тяжёлая ситуация. В частности, наблюдается острая нехватка препаратов, а запасы детских вакцин практически исчерпаны. Больницы, особенно те, что расположены на юге Газы, больше не могут принимать пациентов и оказывать им помощь.