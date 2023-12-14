Минздрав сектора Газа заявил о гибели минимум 300 медиков при ударах Израиля
За период с 7 октября в секторе Газа погибли не менее 300 медицинских работников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава палестинского анклава.
По данным ведомства, за указанный период под обстрелы ЦАХАЛ в секторе Газа попали 138 медучреждений, уничтожены 102 машины скорой помощи. В настоящее время в сфере здравоохранения крайне тяжёлая ситуация. В частности, наблюдается острая нехватка препаратов, а запасы детских вакцин практически исчерпаны. Больницы, особенно те, что расположены на юге Газы, больше не могут принимать пациентов и оказывать им помощь.
Тем временем, согласно последним данным, количество жертв израильских ударов в Газе превысило 16,2 тысячи. Число пропавших без вести возросло до 7600 человек, а ранения получили более 42 тысяч палестинцев.
Напомним, 7 октября 2023 года члены ХАМАС вошли в пограничные кибуцы Израиля, движение объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ официально заявил о переходе в состояние войны. Еврейское государство непрерывно бомбило Газу до 24 ноября, когда между ЦАХАЛ и ХАМАС было заключено четырёхдневное перемирие. Стороны конфликта несколько раз обменивались пленными. 2 декабря Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе в полную силу. Израильские военные продолжают наносить разрушительные авиаудары по территории сектора Газа. В результате обстрелов уничтожены сотни командиров ХАМАС, а в тоннели палестинского движения ЦАХАЛ начала закачивать воду.
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