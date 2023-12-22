Совбез ООН принял гуманитарную резолюцию арабских стран по сектору Газа
Совет Безопасности ООН принял арабский проект резолюции, который направлен на облегчение поступления гуманитарной помощи во все населённые пункты сектора Газа. За принятие документа проголосовали 13 стран. Россия и Соединённые Штаты воздержались.
Для принятия резолюции требовалось получить девять голосов, при этом ни один из постоянных членов СБ ООН не должен был выступить против документа.
Ранее Лайф сообщал, что президенты России и Палестины Владимир Путин и Махмуд Аббас выступили за скорейшее мирное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. В ходе телефонной беседы российский лидер подтвердил, что Москва продолжит поставлять в сектор Газа товары первой необходимости, включая медикаменты и медоборудование.
Напомним, 7 октября 2023 года члены ХАМАС вошли в пограничные кибуцы Израиля, движение объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ официально заявил о переходе в состояние войны. Еврейское государство непрерывно бомбило Газу до 24 ноября, когда между ЦАХАЛ и ХАМАС было заключено четырёхдневное перемирие. Стороны конфликта несколько раз обменивались пленными. 2 декабря Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе. Число жертв уже превысило 20 тысяч человек, среди них много детей.
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