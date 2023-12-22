Совбез ООН принял гуманитарную резолюцию арабских стран по сектору Газа

Совет Безопасности ООН принял арабский проект резолюции, который направлен на облегчение поступления гуманитарной помощи во все населённые пункты сектора Газа. За принятие документа проголосовали 13 стран. Россия и Соединённые Штаты воздержались.

Для принятия резолюции требовалось получить девять голосов, при этом ни один из постоянных членов СБ ООН не должен был выступить против документа.