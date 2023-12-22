Путин и Аббас вновь выступили за мирное урегулирование палестино-израильского конфликта

Президенты России и Палестины Владимир Путин и Махмуд Аббас выступили за скорейшее мирное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонных переговоров двух лидеров.

"Подчёркнута важность скорейшего прекращения кровопролития и возобновления политического процесса ближневосточного урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе, предусматривающей создание государства Палестина в границах 1967 года", — говорится в сообщении.

В ходе беседы российский лидер проинформировал Аббаса о предпринимаемых Москвой действиях, способствующих деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Также он подчеркнул, что РФ продолжит поставлять в Газу товары первой необходимости, включая медикаменты и медоборудование. Кроме того, Путин подтвердил приглашение президента Палестины приехать с официальным визитом в нашу страну. Напомним, в начале ноября стало известно о том, что визит Аббаса в Москву, запланированный на 15 ноября, отложили по просьбе палестинской стороны.