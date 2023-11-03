Визит президента Палестины в Москву отложили на неопределённый срок
МИД РФ: Визит Аббаса в Москву отложен по просьбе палестинской стороны
Махмуд Аббас. Обложка © Getty Images / Sean Gallup
Визит главы Палестины Махмуда Аббаса в Москву, запланированный на 15 ноября, отложили по просьбе палестинской стороны. Об этом журналистам сообщил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"15 ноября должен был быть визит. По просьбе палестинского руководства этот визит отложен", — отметил дипломат.
По словам Богданова, палестинская сторона пояснила, что Аббас не сможет в ближайшее время покинуть регион из-за сложной обстановки. Новую дату визита палестинского лидера стороны, по всей видимости, назначат позже.
Напомним, о подготовке визита Махмуда Аббаса в Россию стало известно 9 октября. Палестинская сторона не раз заявляла, что государство высоко ценит позицию Москвы по ситуации в регионе.
Противостояние ХАМАС и ЦАХАЛ началось 7 октября, с каждым днём конфликт становится всё масштабнее и кровопролитнее. В ООН сообщали, что около 70% всех погибших в секторе Газа — женщины и дети, а общее число жертв в анклаве приближается к десяти тысячам.