Последняя группа эвакуированных из Газы россиян доставлена в Москву

Спецборт доставил в Домодедово заключительную группу россиян, эвакуированных из сектора Газа через Египет. В неё вошли 73 человека, 45 из которых — дети. Об этом сказано в заявлении МЧС.

Всего из зоны палестино-израильского конфликта вызволено 1125 граждан РФ. Каждому из них была предоставлена экстренная гуманитарная помощь, содержащая средства гигиены, горячее питание, одежду и игрушки для детей. Через кабинеты медиков прошли около 500 человек, психологов — 480.