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18 декабря, 19:52

Последняя группа эвакуированных из Газы россиян доставлена в Москву

Спецборт доставил в Домодедово заключительную группу россиян, эвакуированных из сектора Газа через Египет. В неё вошли 73 человека, 45 из которых — дети. Об этом сказано в заявлении МЧС.

Всего из зоны палестино-израильского конфликта вызволено 1125 граждан РФ. Каждому из них была предоставлена экстренная гуманитарная помощь, содержащая средства гигиены, горячее питание, одежду и игрушки для детей. Через кабинеты медиков прошли около 500 человек, психологов — 480.

"В соответствии с решением президента России Владимира Путина оперативная группа МЧС России завершила работу на территории Египта. По поручению главы МЧС России прибывшим бортом Ил-76 специалисты ведомства вернулись домой", — гласит заявление.

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Напомним, что к эвакуации россиян МЧС РФ приступило 12 ноября. Граждан РФ временно размещали в Каире, откуда позже отправляли в Москву. Территория сектора Газа тем временем признана в ООН непригодной для жизни.

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t.me / МЧС России

Илья Пушкарев
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