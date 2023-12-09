В Кремле раскрыли темы разговора Путина с президентом Египта

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Египта Абдул-Фаттахом ас-Сиси рассказал о своей недавней поездке в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию, а также о переговорах в РФ с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Также Путин и Ас-Сиси обсудили вопросы сотрудничества России и Египта.

"Обсуждены вопросы российско-египетского сотрудничества, которое развивается весьма успешно. С обеих сторон выражена заинтересованность в его дальнейшем наращивании в различных областях в традиционно дружественном ключе на основе принципов стратегического партнёрства", — сообщили в Кремле.

Российский лидер поблагодарил египетского коллегу за помощь в эвакуации граждан РФ и членов их семей из сектора Газа, а также за содействие в доставке в палестинский анклав гуманитарных грузов из России. Кроме того, Путин пожелал Ас-Сиси успехов на президентских выборах, которые проходят в эти дни в Египте.

Ранее официальный представитель Ас-Сиси сообщил, что главы государств обсудили по телефону ситуацию в секторе Газа. Президенты указали на необходимость согласования международных усилий по урегулированию конфликта. Кроме того, они подчеркнули важность признания палестинского государства согласно соответствующим резолюциям Организации Объединённых Наций (ООН).