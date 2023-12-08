В Кремле раскрыли, что Путин обсуждал с президентом Ирана

Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси провели достаточно насыщенные переговоры, затронув в том числе конфликт между Израилем и Палестиной и вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Основные вопросы были изложены в президентских заявлениях, которые в начале встречи в узком составе сделали президенты. Это, конечно, обмен мнениями по палестино-израильскому конфликту. Это и двусторонние отношения. Прежде всего двусторонние отношения весьма многопланового партнёрства. Это сверка часов и по другим международным делам", — отметил он в беседе с журналистами.