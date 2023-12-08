В Кремле раскрыли, что Путин обсуждал с президентом Ирана
Песков: Путин и Раиси обсудили конфликт на Ближнем Востоке и партнёрство
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси провели достаточно насыщенные переговоры, затронув в том числе конфликт между Израилем и Палестиной и вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Основные вопросы были изложены в президентских заявлениях, которые в начале встречи в узком составе сделали президенты. Это, конечно, обмен мнениями по палестино-израильскому конфликту. Это и двусторонние отношения. Прежде всего двусторонние отношения весьма многопланового партнёрства. Это сверка часов и по другим международным делам", — отметил он в беседе с журналистами.
Представитель Кремля добавил, что в ходе встречи также затрагивалась тема ОПЕК+ и решений, которые принимаются в его рамках.
Как сообщал Лайф, переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Эбрахима Раиси прошли в четверг, 7 декабря. Российский лидер начал беседу с просьбы передать наилучшие пожелания Али Хаменеи — верховному лидеру Ирана. Переговоры продолжились за рабочим обедом.