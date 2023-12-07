Переговоры Путина и Раиси продлились более пяти часов
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси. Обложка © Kremlin.ru
Переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Эбрахима Раиси завершились в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.
Встреча двух лидеров продлилась более пяти часов.
Главы государств в ходе встречи намеревались уделить особое внимание реализации совместных проектов в экономике, в частности в сфере транспорта и энергетики, анонсировали ранее в Кремле.
Напомним, переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Эбрахима Раиси стартовали в 18:00. Российский лидер начал беседу с просьбы передать наилучшие пожелания Али Хаменеи — верховному лидеру Ирана.