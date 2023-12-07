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7 декабря, 20:17

Переговоры Путина и Раиси продлились более пяти часов

<p>Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси. Обложка © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/72929/photos" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси. Обложка © Kremlin.ru

Переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Эбрахима Раиси завершились в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

Встреча двух лидеров продлилась более пяти часов.

Путин и Раиси продолжили переговоры за рабочим обедом

Путин и Раиси продолжили переговоры за рабочим обедом

Главы государств в ходе встречи намеревались уделить особое внимание реализации совместных проектов в экономике, в частности в сфере транспорта и энергетики, анонсировали ранее в Кремле.

Напомним, переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Эбрахима Раиси стартовали в 18:00. Российский лидер начал беседу с просьбы передать наилучшие пожелания Али Хаменеи — верховному лидеру Ирана.

Артур Лапсаков
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