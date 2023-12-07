Путин и Раиси продолжили переговоры за рабочим обедом

Беседа в Кремле продолжилась, но в формате рабочего обеда. В переговорах принимают участие делегации двух стран.

Напомним, переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Эбрахима Раиси длятся уже не один час. Они стартовали в 18:00. Путин начал беседу с просьбы передать наилучшие пожелания Али Хаменеи — верховному лидеру Ирана. В Кремле отметили, что главы государств в ходе встречи намерены уделить особое внимание реализации совместных проектов в экономике, в частности в сфере транспорта и энергетики.