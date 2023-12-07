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7 декабря, 18:20

Путин и Раиси продолжили переговоры за рабочим обедом

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси закончили переговоры в узком составе, сообщил корреспондент Лайфа.

Беседа в Кремле продолжилась, но в формате рабочего обеда. В переговорах принимают участие делегации двух стран.

Раиси призвал Путина как можно скорее решить "проблему для всего человечества"

Раиси призвал Путина как можно скорее решить "проблему для всего человечества"

Напомним, переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Эбрахима Раиси длятся уже не один час. Они стартовали в 18:00. Путин начал беседу с просьбы передать наилучшие пожелания Али Хаменеи — верховному лидеру Ирана. В Кремле отметили, что главы государств в ходе встречи намерены уделить особое внимание реализации совместных проектов в экономике, в частности в сфере транспорта и энергетики.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александра Мышляева
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