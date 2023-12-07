Раиси призвал Путина как можно скорее решить "проблему для всего человечества"
Раиси: Ситуация в секторе Газа представляет проблему для всего человечества
Конфликт в секторе Газа представляет проблему не только для стран региона, но и для всего человечества, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси на переговорах с лидером России Владимиром Путиным в Москве.
"Необходимо как можно скорее остановить бомбардировки сектора Газа. Этот вопрос сегодня является проблемой не только нашего региона, но и всего человечества", — отметил он.
Напомним, 7 октября 2023 года члены ХАМАС вошли в кибуцы Израиля около сектора Газа, движение объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ официально заявил о переходе в состояние войны. 24 ноября между ЦАХАЛ и ХАМАС было заключено четырёхдневное перемирие. Стороны конфликта несколько раз обменивались пленными. 2 декабря Израиль заявил о возобновлении боевых действий в Газе в полную силу, а на следующий день — о планах провести "операцию высокой интенсивности".
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