Регион

Уведомления отключены

7 декабря, 15:04

Путин передал наилучшие пожелания верховному лидеру Ирана

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Ирана Эбрахимом Раиси попросил передать наилучшие пожелания Али Хаменеи — верховному лидеру страны.

Глава государства отметил, что между Москвой и Тегераном отношения развиваются очень хорошо, а также добавил, что благодаря поддержке Али Хаменеи за последние годы была набрана прекрасная динамика.

"Пожалуйста, передайте самые наилучшие пожелания верховному лидеру", — сказал Путин.

Путин пригласил султана Омана в Россию

Путин пригласил султана Омана в Россию

Как уже рассказывал Лайф, на днях стало известно о визите президента Ирана Ибрахима Раиси в Москву. СМИ сообщали, что он прилетит в российскую столицу вместе с делегацией по приглашению Владимира Путина. В Кремле информацию о его приезде подтвердили. Как отметил пресс-секретарь президента РФ, у глав двух государств запланированы переговоры, в ходе которых планируется обсудить торгово-экономические вопросы.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Николь Вербер
  • Новости
  • Иран
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров