Путин передал наилучшие пожелания верховному лидеру Ирана
Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Ирана Эбрахимом Раиси попросил передать наилучшие пожелания Али Хаменеи — верховному лидеру страны.
Глава государства отметил, что между Москвой и Тегераном отношения развиваются очень хорошо, а также добавил, что благодаря поддержке Али Хаменеи за последние годы была набрана прекрасная динамика.
"Пожалуйста, передайте самые наилучшие пожелания верховному лидеру", — сказал Путин.
Как уже рассказывал Лайф, на днях стало известно о визите президента Ирана Ибрахима Раиси в Москву. СМИ сообщали, что он прилетит в российскую столицу вместе с делегацией по приглашению Владимира Путина. В Кремле информацию о его приезде подтвердили. Как отметил пресс-секретарь президента РФ, у глав двух государств запланированы переговоры, в ходе которых планируется обсудить торгово-экономические вопросы.
ТАСС / Сергей Бобылев