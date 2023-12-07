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7 декабря, 14:20

Путин пригласил султана Омана в Россию

Путин через наследного принца Омана пригласил султана посетить Россию

Президент России Владимир Путин пригласил султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида нанести визит в Москву в следующем году. Такое предложение глава государства сделал в ходе встречи с наследным принцем, министром молодёжи, культуры и спорта султаната Оманом Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом.

Российский лидер передал его отцу "самые наилучшие пожелания", а также отметил, что он "стоял у истоков" отношений двух государств.

"Будем рады видеть его в России в удобное для него время, но уже в следующем году. Этот год уже заканчивается", — добавил президент.

В ответ наследный принц выразил признательность за приглашение, а также добавил, что визит его отца в Россию "откроет новые возможности для развития двусторонних отношений".

Путину привезли послание от султана Омана

Путину привезли послание от султана Омана

Кстати, ранее политолог обратил внимание, что популярность президента РФ Владимира Путина на Ближнем Востоке продолжает расти. В частности, он сделал такой вывод после того, как вчера главе государства и всей российской делегации оказали очень тёплый приём в Абу-Даби и Эр-Рияде.

Кадыров заявил, что Россию сегодня поддерживает как минимум половина Арабского мира

Кадыров заявил, что Россию сегодня поддерживает как минимум половина Арабского мира

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ТАСС / POOL / Сергей Гунеев

Николь Вербер
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