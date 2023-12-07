Путин пригласил султана Омана в Россию
Путин через наследного принца Омана пригласил султана посетить Россию
Президент России Владимир Путин пригласил султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида нанести визит в Москву в следующем году. Такое предложение глава государства сделал в ходе встречи с наследным принцем, министром молодёжи, культуры и спорта султаната Оманом Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом.
Российский лидер передал его отцу "самые наилучшие пожелания", а также отметил, что он "стоял у истоков" отношений двух государств.
"Будем рады видеть его в России в удобное для него время, но уже в следующем году. Этот год уже заканчивается", — добавил президент.
В ответ наследный принц выразил признательность за приглашение, а также добавил, что визит его отца в Россию "откроет новые возможности для развития двусторонних отношений".
Кстати, ранее политолог обратил внимание, что популярность президента РФ Владимира Путина на Ближнем Востоке продолжает расти. В частности, он сделал такой вывод после того, как вчера главе государства и всей российской делегации оказали очень тёплый приём в Абу-Даби и Эр-Рияде.
ТАСС / POOL / Сергей Гунеев