Путин пригласил султана Омана в Россию

Президент России Владимир Путин пригласил султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида нанести визит в Москву в следующем году. Такое предложение глава государства сделал в ходе встречи с наследным принцем, министром молодёжи, культуры и спорта султаната Оманом Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом.

Российский лидер передал его отцу "самые наилучшие пожелания", а также отметил, что он "стоял у истоков" отношений двух государств.

"Будем рады видеть его в России в удобное для него время, но уже в следующем году. Этот год уже заканчивается", — добавил президент.

В ответ наследный принц выразил признательность за приглашение, а также добавил, что визит его отца в Россию "откроет новые возможности для развития двусторонних отношений".