Регион

Уведомления отключены

11 июля, 10:33

Путину привезли послание от султана Омана

Глава МИД Омана Хамуд аль-Бусаиди передал Лаврову послание от султана Путину

<p>Лавров с главой МИД Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди в Маскате, май 2023 года. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/mid?z=photo-70034991_457363128/wall-70034991_558169" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Лавров с главой МИД Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди в Маскате, май 2023 года. Обложка © VK / МИД России

Глава МИД Омана Хамуд аль-Бусаиди на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым передал послание султана страны Хейсама бен Тарика Аль Саида российскому президенту Владимиру Путину.

"Сегодня я хотел бы воспользоваться случаем, чтобы передать ответное послание султана в адрес президента РФ в письменном виде", — сказал Хамуд аль-Бусаиди в ходе переговоров с Лавровым.

Говоря о послании, министр передал главе МИД РФ большую красную папку.

Путин поговорил с султаном Омана и обсудил ситуацию на Ближнем Востоке

Путин поговорил с султаном Омана и обсудил ситуацию на Ближнем Востоке

Напомним, сегодня Лавров проводит переговоры в Москве с главами МИД Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). В Совет входят Оман, Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ.

Ранее Лайф сообщал, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином передала ему послание от Путина. В частности, российский президент просил передать китайскому коллеге тёплое приветствие и наилучшие пожелания, отметила она.

Наталья Исакова
  • Новости
  • оман
  • Путин
  • Сергей Лавров
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров