Путину привезли послание от султана Омана
Глава МИД Омана Хамуд аль-Бусаиди передал Лаврову послание от султана Путину
Лавров с главой МИД Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди в Маскате, май 2023 года. Обложка © VK / МИД России
Глава МИД Омана Хамуд аль-Бусаиди на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым передал послание султана страны Хейсама бен Тарика Аль Саида российскому президенту Владимиру Путину.
"Сегодня я хотел бы воспользоваться случаем, чтобы передать ответное послание султана в адрес президента РФ в письменном виде", — сказал Хамуд аль-Бусаиди в ходе переговоров с Лавровым.
Говоря о послании, министр передал главе МИД РФ большую красную папку.
Напомним, сегодня Лавров проводит переговоры в Москве с главами МИД Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). В Совет входят Оман, Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ.
Ранее Лайф сообщал, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином передала ему послание от Путина. В частности, российский президент просил передать китайскому коллеге тёплое приветствие и наилучшие пожелания, отметила она.