Путину привезли послание от султана Омана

Глава МИД Омана Хамуд аль-Бусаиди на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым передал послание султана страны Хейсама бен Тарика Аль Саида российскому президенту Владимиру Путину.

"Сегодня я хотел бы воспользоваться случаем, чтобы передать ответное послание султана в адрес президента РФ в письменном виде", — сказал Хамуд аль-Бусаиди в ходе переговоров с Лавровым.

Говоря о послании, министр передал главе МИД РФ большую красную папку.

Напомним, сегодня Лавров проводит переговоры в Москве с главами МИД Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). В Совет входят Оман, Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ.