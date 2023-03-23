Путин поговорил с султаном Омана и обсудил ситуацию на Ближнем Востоке
Президент Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид. Обложка © kremlin.ru, © Wikipedia / U.S. Department of State
Глава государства Владимир Путин провёл телефонный разговор с султаном Омана Хейсамом бен Тариком Аль Саидом. Этот звонок стал первым на высшем уровне с момента установления дипломатических отношений между странами. Как сообщила пресс-служба Кремля, он состоялся по инициативе оманской стороны.
"Проведён обстоятельный обзор состояния и перспектив развития российско-оманского взаимодействия. Особое внимание уделено расширению торгово-экономической кооперации и реализации взаимовыгодных совместных проектов, в том числе в транспортно-логистической сфере", — рассказали в Кремле.
Кроме этого, лидеры обменялись мнениями в отношении ситуации в ближневосточном регионе и условились о продолжении личных контактов и диалога на различных уровнях.
Ранее Лайф писал, что 20 марта председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Российский лидер отметил, что встреча прошла в тёплой, товарищеской, конструктивной атмосфере, а его китайский коллега подчеркнул, что рассчитывает на поддержание тесных контактов в будущем.