Путин поговорил с султаном Омана и обсудил ситуацию на Ближнем Востоке

Глава государства Владимир Путин провёл телефонный разговор с султаном Омана Хейсамом бен Тариком Аль Саидом. Этот звонок стал первым на высшем уровне с момента установления дипломатических отношений между странами. Как сообщила пресс-служба Кремля, он состоялся по инициативе оманской стороны.

"Проведён обстоятельный обзор состояния и перспектив развития российско-оманского взаимодействия. Особое внимание уделено расширению торгово-экономической кооперации и реализации взаимовыгодных совместных проектов, в том числе в транспортно-логистической сфере", — рассказали в Кремле.

Кроме этого, лидеры обменялись мнениями в отношении ситуации в ближневосточном регионе и условились о продолжении личных контактов и диалога на различных уровнях.