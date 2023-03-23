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23 марта, 10:06

Путин поговорил с султаном Омана и обсудил ситуацию на Ближнем Востоке

<p>Президент Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид. Обложка © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a>, © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Secretary_Pompeo_Meets_with_the_Sultan_of_Oman_Haitham_bin_Tariq_Al_Said_(49565463757)_(cropped).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / U.S. Department of State</p>

Президент Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид. Обложка © kremlin.ru, © Wikipedia / U.S. Department of State

Глава государства Владимир Путин провёл телефонный разговор с султаном Омана Хейсамом бен Тариком Аль Саидом. Этот звонок стал первым на высшем уровне с момента установления дипломатических отношений между странами. Как сообщила пресс-служба Кремля, он состоялся по инициативе оманской стороны.

"Проведён обстоятельный обзор состояния и перспектив развития российско-оманского взаимодействия. Особое внимание уделено расширению торгово-экономической кооперации и реализации взаимовыгодных совместных проектов, в том числе в транспортно-логистической сфере", — рассказали в Кремле.

Кроме этого, лидеры обменялись мнениями в отношении ситуации в ближневосточном регионе и условились о продолжении личных контактов и диалога на различных уровнях.

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Ранее Лайф писал, что 20 марта председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Российский лидер отметил, что встреча прошла в тёплой, товарищеской, конструктивной атмосфере, а его китайский коллега подчеркнул, что рассчитывает на поддержание тесных контактов в будущем.

Оксана Попова
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