Россия готовит упрощённый визовый режим с шестью странами
Замглавы МИД РФ Иванов назвал шесть стран, с которыми готовится упрощённый визовый режим
Россия готовит межправительственные соглашения об упрощении визового режима с шестью странами, в их числе Индия, Индонезия и Сирия, рассказал статс-секретарь – замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"Помимо Индии проработка проектов межправительственных соглашений, предполагающих на взаимной основе упрощение визового режима, ведётся с Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами", — указал он в беседе с ТАСС.
А ранее Иванов заявил, что Москва готовит межправительственные соглашения о безвизовых поездках граждан с 11 странами. Среди них Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, а также Тринидад и Тобаго.
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