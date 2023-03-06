Россия готовит упрощённый визовый режим с шестью странами

Россия готовит межправительственные соглашения об упрощении визового режима с шестью странами, в их числе Индия, Индонезия и Сирия, рассказал статс-секретарь – замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

"Помимо Индии проработка проектов межправительственных соглашений, предполагающих на взаимной основе упрощение визового режима, ведётся с Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами", — указал он в беседе с ТАСС.