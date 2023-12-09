Путин обсудил с президентом Египта ситуацию в секторе Газа
В Египте сообщили, что Путин и Ас-Сиси обсудили по телефону ситуацию в Газе
Президент РФ Владимир Путин и его египетский коллега Абдул-Фаттах ас-Сиси провели телефонные переговоры и обсудили ситуацию в секторе Газа. Об этом в соцсетях сообщил официальный представитель лидера африканской страны Ахмед Фахми.
"В ходе телефонного разговора обсуждалась региональная ситуация, в частности в секторе Газа и на палестинских территориях, в свете напряжённой политической и гуманитарной ситуации. Лидеры договорились продолжать прилагать усилия для достижения режима прекращения огня", — отметил он.
Фахми добавил, что президенты указали на необходимость согласования международных усилий по урегулированию конфликта. Кроме того, они подчеркнули важность признания палестинского государства в соответствии с соответствующими резолюциями Организации Объединённых Наций (ООН).
Ранее Лайф писал, что США в Совбезе ООН заблокировали резолюцию ОАЭ по прекращению огня в секторе Газа. За проект ближневосточной страны, соавторами которого стали 97 государств, входящих во всемирную организацию, проголосовали 13 членов СБ ООН. Первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский назвал решение США по Палестине вынесением смертного приговора.
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