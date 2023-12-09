Путин обсудил с президентом Египта ситуацию в секторе Газа

Президент РФ Владимир Путин и его египетский коллега Абдул-Фаттах ас-Сиси провели телефонные переговоры и обсудили ситуацию в секторе Газа. Об этом в соцсетях сообщил официальный представитель лидера африканской страны Ахмед Фахми.

"В ходе телефонного разговора обсуждалась региональная ситуация, в частности в секторе Газа и на палестинских территориях, в свете напряжённой политической и гуманитарной ситуации. Лидеры договорились продолжать прилагать усилия для достижения режима прекращения огня", — отметил он.

Фахми добавил, что президенты указали на необходимость согласования международных усилий по урегулированию конфликта. Кроме того, они подчеркнули важность признания палестинского государства в соответствии с соответствующими резолюциями Организации Объединённых Наций (ООН).