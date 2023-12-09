Полянский назвал решение США по Палестине вынесением смертного приговора

Первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский прокомментировал блокировку Соединёнными Штатами резолюции Объединённых Арабских Эмиратов по палестино-израильскому конфликту. Дипломат на заседании заявил, что тем самым американцы вынесли смертный приговор тысячам мирных граждан, проживающим в Израиле и Палестине.

Полянский считает, что прошедшее в Совбезе всемирной организации голосование стало частью одного из самых чёрных дней в истории Ближнего Востока. Он подчеркнул, что Вашингтон цинично заблокировал призыв к прекращению огня, что является смертным приговором для десятков тысяч мирных граждан, находящихся в зоне конфликта, включая женщин и детей, а также пытающихся им помочь сотрудников ООН.

По его словам, можно цинично излагать множество пустых высказываний о демократии, правах человека, каких-то там правилах и каком-то порядке, но настоящая цена этих заявлений была представлена международной общественности после состоявшегося в СБ ООН голосования по сектору Газа.

"Однако настоящую цену им мы увидели сейчас, когда два члена Совета Безопасности предпочли остаться соучастниками безжалостной израильской бойни", — заявил Полянский.