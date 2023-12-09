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8 декабря, 21:43

США заблокировали в СБ ООН резолюцию ОАЭ по прекращению огня в Газе

Представители Соединённых Штатов в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций наложили вето на резолюцию Объединённых Арабских Эмиратов по прекращению огня в секторе Газа, передаёт РИА "Новости".

Журналисты сообщают, что за проект ОАЭ, соавторами которого стали 97 государств, входящих во всемирную организацию, проголосовало 13 членов СБ ООН. Сообщается, что США выступили против, а Великобритания воздержалась. В тексте документа говорилось о немедленном гуманитарном прекращении огня в зоне палестинского анклава, а также содержались требования по освобождению всех заложников.

В сектор Газа могут ввести миротворцев

В сектор Газа могут ввести миротворцев

Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал одно из заседаний ООН по поводу палестино-израильского конфликта. Так, по его словам, в последнее время Вашингтон остаётся в явном меньшинстве или в квазиодиночестве при голосованиях в организации.

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t.me / Постпредство России при ООН

Алексей Соловьёв
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