США заблокировали в СБ ООН резолюцию ОАЭ по прекращению огня в Газе
Представители Соединённых Штатов в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций наложили вето на резолюцию Объединённых Арабских Эмиратов по прекращению огня в секторе Газа, передаёт РИА "Новости".
Журналисты сообщают, что за проект ОАЭ, соавторами которого стали 97 государств, входящих во всемирную организацию, проголосовало 13 членов СБ ООН. Сообщается, что США выступили против, а Великобритания воздержалась. В тексте документа говорилось о немедленном гуманитарном прекращении огня в зоне палестинского анклава, а также содержались требования по освобождению всех заложников.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал одно из заседаний ООН по поводу палестино-израильского конфликта. Так, по его словам, в последнее время Вашингтон остаётся в явном меньшинстве или в квазиодиночестве при голосованиях в организации.
t.me / Постпредство России при ООН