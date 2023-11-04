Пушков рассказал, как США оказались в изоляции
Пушков: США оказались в изоляции после недавних голосований в Генассамблее ООН
После недавних голосований в Генассамблее ООН США оказались в изоляции. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков. По его словам, в последнее время Штаты остаются в явном меньшинстве или в квази-одиночестве при голосованиях в организации.
"За прекращение огня в Газе были 120 стран, а с США и Израилем были только 12. А по Кубе даже Украина — единственная, кстати, воздержалась. Впрочем, проголосуй она вместе с США, оказалась бы в изоляции. Как и гегемон", — написал он в телеграм-канале.
На 78-й сессии Генассамблеи ООН была принята резолюция, призывающая к завершению экономического, коммерческого и финансового эмбарго, введённого США против Кубы. За принятие резолюции проголосовало 187 стран. Только США и Израиль выступили против, а Киев воздержался от голосования. Генассамблея также приняла резолюцию арабских стран с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил о том, что США оказались в оппозиции "глобальному большинству" во время голосования по резолюции Генассамблеи ООН с призывом к сторонам конфликта немедленно прекратить огонь. Так он прокомментировал статью в британской газете The Guardian, где указано, что США выглядят изолированными после их "сражения против резолюции ООН по палестино-израильскому конфликту".
Shutterstock