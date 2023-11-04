Пушков рассказал, как США оказались в изоляции

После недавних голосований в Генассамблее ООН США оказались в изоляции. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков. По его словам, в последнее время Штаты остаются в явном меньшинстве или в квази-одиночестве при голосованиях в организации.

"За прекращение огня в Газе были 120 стран, а с США и Израилем были только 12. А по Кубе даже Украина — единственная, кстати, воздержалась. Впрочем, проголосуй она вместе с США, оказалась бы в изоляции. Как и гегемон", — написал он в телеграм-канале.

На 78-й сессии Генассамблеи ООН была принята резолюция, призывающая к завершению экономического, коммерческого и финансового эмбарго, введённого США против Кубы. За принятие резолюции проголосовало 187 стран. Только США и Израиль выступили против, а Киев воздержался от голосования. Генассамблея также приняла резолюцию арабских стран с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта.