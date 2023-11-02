В Совфеде предупредили Байдена о последствиях безоговорочной поддержки Израиля

Член Совфеда Алексей Пушков выразил мнение, что безоговорочная поддержка властей Израиля в конфликте с радикальным движением ХАМАС может серьёзно навредить нынешнему главе Белого дома Джо Байдену в преддверии президентских выборов в США, которые должны пройти осенью 2024 года. Сенатор привёл в телеграм-канале данные соцопроса, согласно которому большинство американцев выступают за прекращение огня в секторе Газа.

Так, в поддержку этого высказалось 80 процентов демократов, 57 процентов независимых избирателей и 56 процентов республиканцев, в целом — 66 процентов американцев.

"То есть за это выступает 66 процентов — две трети американцев. Но администрация Байдена — против", — написал Пушков.

По его словам, с учётом динамики настроений в США в предвыборный год, администрация Байдена может стать жертвой собственной политики в отношении Украины и сектора Газа, которая "вступает в растущее противоречие с настроениями разных и весьма широких групп американцев".