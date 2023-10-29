Пушков назвал тревожный для США сигнал в конфликте на Ближнем Востоке
Пушков: Большинство стран не поддерживают США в конфликте на Ближнем Востоке
США оказались в оппозиции "глобальному большинству" во время голосования по резолюции Генассамблеи ООН с призывом к перемирию между Израилем и Газой. Об этом в телеграм-канале сообщил сенатор Алексей Пушков.
Таким образом он прокомментировал статью в британской газете The Guardian. В ней было указано, что США выглядят изолированными после их "сражения против резолюции ООН по палестино-израильскому конфликту". Член Совфеда подчеркнул, что действительно на Генассамблее всемирной организации за документ проголосовали Россия, Китай и даже Франция, Германия и Британия, а рядом с США и Израилем оказалось в 10 раз меньше стран.
"А ведь это принципиальная резолюция по острейшему военному кризису, по которой США оказались в оппозиции "глобальному большинству", — заявил Пушков.
Недавно Пушков также заявил, что на фоне эскалации в Израиле приоритетность Украины в политике Запада "неизбежно снизится". По его словам, США при этом будут вынуждены работать на "два фронта", иначе все убедятся в том, что Вашингтон не выносит бремени "глобального лидерства".
Напомним, проект резолюции арабских стран подразумевает призыв ГА ООН к немедленному прекращению огня, а также требует от всех участников конфликта соблюдения обязательств по обеспечению гуманитарного права, особенно в части защиты мирного населения. 27 октября всемирная организация приняла этот документ. За него проголосовало 120 стран, включая Россию. Ещё 14, в том числе США и Израиль, выступило против проекта, 45 государств воздержалось.
t.me / Алексей Пушков