Пушков назвал тревожный для США сигнал в конфликте на Ближнем Востоке

США оказались в оппозиции "глобальному большинству" во время голосования по резолюции Генассамблеи ООН с призывом к перемирию между Израилем и Газой. Об этом в телеграм-канале сообщил сенатор Алексей Пушков.

Таким образом он прокомментировал статью в британской газете The Guardian. В ней было указано, что США выглядят изолированными после их "сражения против резолюции ООН по палестино-израильскому конфликту". Член Совфеда подчеркнул, что действительно на Генассамблее всемирной организации за документ проголосовали Россия, Китай и даже Франция, Германия и Британия, а рядом с США и Израилем оказалось в 10 раз меньше стран.

"А ведь это принципиальная резолюция по острейшему военному кризису, по которой США оказались в оппозиции "глобальному большинству", — заявил Пушков.

Недавно Пушков также заявил, что на фоне эскалации в Израиле приоритетность Украины в политике Запада "неизбежно снизится". По его словам, США при этом будут вынуждены работать на "два фронта", иначе все убедятся в том, что Вашингтон не выносит бремени "глобального лидерства".