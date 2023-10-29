Президент Ирана заявил об отказе выполнять требования США по конфликту в Газе

Иран не станет выполнять предостережения США о невмешательстве в конфликт на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал лидер исламской республики Эбрахим Раиси.

"Вашингтон хочет, чтобы Иран ничего не предпринимал в отношении конфликта Палестины с Израилем, в то же время США оказывают широкую поддержку Израилю, что в итоге делает их призывы пустыми и бесполезными", — приводит его заявление телеканал Al Jazeera.