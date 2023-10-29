Президент Ирана заявил об отказе выполнять требования США по конфликту в Газе
Президент Раиси: Иран отказывается выполнять требования США по конфликту в Газе
Иран не станет выполнять предостережения США о невмешательстве в конфликт на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал лидер исламской республики Эбрахим Раиси.
"Вашингтон хочет, чтобы Иран ничего не предпринимал в отношении конфликта Палестины с Израилем, в то же время США оказывают широкую поддержку Израилю, что в итоге делает их призывы пустыми и бесполезными", — приводит его заявление телеканал Al Jazeera.
Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил о том, что Иран поддерживает ХАМАС и на 90% обеспечивает его военный бюджет. При этом он сообщил об отсутствии данных, подтверждающих отношение Ирана к планированию нападения сторонников палестинской группировки на еврейскую страну в начале октября. Тегеран, в свою очередь, неоднократно предупреждал Израиль о недопустимости геноцида в Газе.
А Вашингтон является одним из самых главных союзников Израиля в обострившемся конфликте с ХАМАС. Известно, что в Средиземноморье уже прибыли авианосцы Gerald Ford и Dwight Eisenhower, а следом США направили к берегам Израиля флагманский корабль 6-го флота класса Blue Ridge USS Mount Whitney. Присутствие судов в регионе Белый дом назвал необходимым на фоне обострения конфликта в Газе. Позже глава Пентагона Ллойд Остин объявил об установке на Ближнем Востоке батареи системы ПРО THAAD и дополнительных ЗРК Patriot.
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