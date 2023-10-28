В Израиле назвали страну, обеспечивающую почти весь военный бюджет ХАМАС

Военный бюджет палестинского движения ХАМАС на 90% обеспечивается за счёт Ирана. Об этом заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху в ходе пресс-конференции с главой Минобороны Йоавом Галантом и членом военного кабинета Бени Ганцом.

"Иран поддерживает ХАМАС. Я думаю, что 90% военного бюджета ХАМАС поступает из Ирана — он финансирует, возглавляет [деятельность ХАМАС]", — отметил он.