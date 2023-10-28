В Израиле назвали страну, обеспечивающую почти весь военный бюджет ХАМАС
Нетаньяху: Иран обеспечивает 90% военного бюджета ХАМАС
Военный бюджет палестинского движения ХАМАС на 90% обеспечивается за счёт Ирана. Об этом заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху в ходе пресс-конференции с главой Минобороны Йоавом Галантом и членом военного кабинета Бени Ганцом.
"Иран поддерживает ХАМАС. Я думаю, что 90% военного бюджета ХАМАС поступает из Ирана — он финансирует, возглавляет [деятельность ХАМАС]", — отметил он.
При этом премьер сообщил об отсутствии данных, подтверждающих отношение Ирана к планированию нападения сторонников ХАМАС на еврейскую страну в начале октября.
Лайф напоминает: конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда члены ХАМАС нанесли мощный ракетный удар по Израилю. Затем группировка объявила о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израильская армия начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Счёт жертвам с обеих сторон идёт на тысячи. 28 октября МИД РФ заявил, что Израиль приступил к наземной операции в секторе Газа. Глава Минобороны еврейского государства Йоав Галант в этот же день указал, что армия страны перешла к новому этапу операции в секторе Газа, он продолжится до следующего приказа. Вечером 28 октября стало известно, что Нетаньяху заявил о начале второго этапа войны.
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