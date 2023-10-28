Иран заявил о непричастности к нападению ХАМАС на Израиль

Иран не причастен к нападению радикального движения ХАМАС на Израиль. Об этом сообщил президент Ирана Ибрахим Раиси в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Мы прилагаем активные усилия для бескомпромиссной поддержки палестинцев и сопротивления. В то же время силы сопротивления как в Палестине, так и во всём регионе независимы. Они принимают решения самостоятельно и не получают никаких приказов из Тегерана", — подчеркнул политик.