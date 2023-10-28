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28 октября, 19:36

Иран заявил о непричастности к нападению ХАМАС на Израиль

Президент Ирана Раиси отверг обвинения в причастности к нападению ХАМАС на Израиль

Иран не причастен к нападению радикального движения ХАМАС на Израиль. Об этом сообщил президент Ирана Ибрахим Раиси в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Мы прилагаем активные усилия для бескомпромиссной поддержки палестинцев и сопротивления. В то же время силы сопротивления как в Палестине, так и во всём регионе независимы. Они принимают решения самостоятельно и не получают никаких приказов из Тегерана", — подчеркнул политик.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил о том, что Иран поддерживает ХАМАС и на 90% обеспечивает его военный бюджет. При этом он сообщил об отсутствии данных, подтверждающих отношение Ирана к планированию нападения сторонников палестинской группировки на еврейскую страну в начале октября. Тегеран, в свою очередь, неоднократно предупреждал Израиль о недопустимости геноцида в Газе.

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Напомним, конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда члены ХАМАС нанесли мощный ракетный удар по Израилю. Затем группировка объявила о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израильская армия начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Счёт жертвам с обеих сторон идёт на тысячи.

Обложка ©

Getty Images / David H. Wells

Оксана Попова
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