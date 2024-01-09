Гибнут люди каждый час: Дипломат раскрыл участникам ГА ООН глаза на происходящее в Газе

Во время заседания Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций в очередной раз обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке. Как заявил во время мероприятия постоянный наблюдатель от Палестины при всемирной организации Рияд Мансур, в секторе Газа убит уже 1% палестинского населения.

По его словам, за прошедшие 90 дней на этой территории убивали 11 палестинцев каждый час, в том числе семь женщин и детей. Палестинский представитель подчеркнул, что всего на данный момент погиб уже 1% населения, и сопоставил этот показатель с количеством проживающих в США американцев.

"Представьте, сколько это было бы применительно к вашему населению. Это эквивалентно трём миллионам американцев", — сообщил он на заседании.

В то же время Мансур напомнил о 3% раненых и 87% жителей анклава, которые были вынуждены покинуть дома. В перерасчёте на американское население это составило бы 10 миллионов и 284 миллиона человек соответственно.