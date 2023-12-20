"Призвать к ответу": Палестина обратилась в МУС из-за действий Израиля в Газе

Палестина подала заявление в Международный уголовный суд (МУС) из-за операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Как отметил посол государства в Австрии Салах Абдель-Шафи, "все эти преступления не должны оставаться безнаказанными, а Израиль должен быть призван к ответу".

Дипломат рассказал, что обращение в МУС было направлено примерно три недели назад. Абдель-Шафи добавил, что главный прокурор суда Карим Асад Ахмад Хан, побывав в регионе, признал, что палестинское радикальное движение ХАМАС могло совершить военные преступления 7 октября, но и Израиль тоже.