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20 декабря, 15:37

"Призвать к ответу": Палестина обратилась в МУС из-за действий Израиля в Газе

Посол в Вене Абдель-Шафи: Палестина обратилась в МУС из-за действий ЦАХАЛ в Газе

Палестина подала заявление в Международный уголовный суд (МУС) из-за операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Как отметил посол государства в Австрии Салах Абдель-Шафи, "все эти преступления не должны оставаться безнаказанными, а Израиль должен быть призван к ответу".

Дипломат рассказал, что обращение в МУС было направлено примерно три недели назад. Абдель-Шафи добавил, что главный прокурор суда Карим Асад Ахмад Хан, побывав в регионе, признал, что палестинское радикальное движение ХАМАС могло совершить военные преступления 7 октября, но и Израиль тоже.

"Мы говорим, что всё должно быть расследовано и все, кто совершил военные преступления, будь то палестинцы или израильтяне, должны быть привлечены к ответственности независимо от национальности", — подчеркнул Салах Абдель-Шафи в беседе с РИА "Новости".

Ранее Лайф писал, что наземная операция ЦАХАЛ распространится на дополнительные районы палестинского анклава. При этом Израиль через Катар сообщил ХАМАС о готовности к новому перемирию.

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Напомним, 7 октября 2023 года члены ХАМАС вошли в пограничные районы Израиля, движение объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ официально заявил о переходе в состояние войны. Еврейское государство беспрерывно бомбило Газу до 24 ноября, когда между ЦАХАЛ и ХАМАС заключили перемирие. Стороны конфликта несколько раз обменивались пленными. 2 декабря Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе в полную силу. Израильские военные продолжают наносить разрушительные авиаудары по территории сектора Газа.

Обложка ©

Getty Images / Belal Khaled

Никита Осипов
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