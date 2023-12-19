Посол в Москве рассказал, с кем Израиль ведёт переговоры о прекращении огня, и это не ХАМАС

Израиль обсуждает с главой ЦРУ и премьер-министром Катара возможное прекращение огня и освобождение заложников в секторе Газа, тогда как переговоры о перемирии с ХАМАС не ведутся. Об этом сообщил израильский посол в Москве Александр Бен Цви.

Ранее посол Израиля в РФ Бен Цви исключил "новогоднее" перемирие с ХАМАС. По его словам, у Израиля две задачи: уничтожение террористических структур ХАМАС и вызволение всех заложников. И это не говоря о том, что ни Израиль, ни ХАМАС не отмечают Рождество в декабре, как и Новый год, который у них в сентябре. При этом в СМИ появилась информация о том, что с начала наземной операции Армии обороны Израиля потери палестинского движения составили около шести тысяч бойцов.