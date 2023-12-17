ХАМАС выдвинуло Израилю ультиматум по заложникам

Палестинское движение ХАМАС будет готово вернуться к переговорам о заложниках, находящихся в Газе, только после завершения боевых действия и вывода военных Израиля с территории анклава. Об этом говорится в заявлении члена политбюро ХАМАС Халила аль-Хайя, его цитирует телеканал Al Jazeera.

Ранее посол Израиля в РФ Бен Цви исключил "новогоднее" перемирие с ХАМАС. По его словам, у Израиля две задачи: уничтожение террористических структур ХАМАС и вызволение всех заложников. И это не говоря о том, что ни Израиль, ни ХАМАС не отмечают Рождество в декабре, как и Новый год, который у них в сентябре. При этом в СМИ появилась информация о том, что с начала наземной операции Армии обороны Израиля потери палестинского движения составили около шести тысяч бойцов.