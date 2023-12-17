Регион

Уведомления отключены

17 декабря, 18:42

ХАМАС выдвинуло Израилю ультиматум по заложникам

ХАМАС вернётся к переговорам о заложниках после вывода войск Израиля из Газы

<p>Обложка © Getty Images / MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES</p>

Обложка © Getty Images / MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES

Палестинское движение ХАМАС будет готово вернуться к переговорам о заложниках, находящихся в Газе, только после завершения боевых действия и вывода военных Израиля с территории анклава. Об этом говорится в заявлении члена политбюро ХАМАС Халила аль-Хайя, его цитирует телеканал Al Jazeera.

"Мы хотим полного прекращения агрессии, затем вывода вражеских [израильских] сил из сектора Газа, а затем уже поговорим о заключённых", — сообщил аль-Хайя.

ЦАХАЛ сообщила об обнаружении крупнейшей системы тоннелей ХАМАС

ЦАХАЛ сообщила об обнаружении крупнейшей системы тоннелей ХАМАС

Ранее посол Израиля в РФ Бен Цви исключил "новогоднее" перемирие с ХАМАС. По его словам, у Израиля две задачи: уничтожение террористических структур ХАМАС и вызволение всех заложников. И это не говоря о том, что ни Израиль, ни ХАМАС не отмечают Рождество в декабре, как и Новый год, который у них в сентябре. При этом в СМИ появилась информация о том, что с начала наземной операции Армии обороны Израиля потери палестинского движения составили около шести тысяч бойцов.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • хамас
  • Израиль
  • Палестина
  • Сектор Газа
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров