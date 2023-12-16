В Израиле раскрыли потери ХАМАС за время проведения наземной операции
"Известия": ХАМАС потеряло около 6 тысяч бойцов с начала наземной операции ЦАХАЛ
С начала наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) потери радикального движения ХАМАС составили около шести тысяч бойцов. Об этом со ссылкой на свои источники в израильских военных кругах передаёт газета "Известия".
По данным издания, такие потери боевого крыла палестинских радикалов были зафиксированы в период с 28 октября по настоящее время. Также журналисты сообщают, что сейчас ведутся ожесточённые бои на севере и юге сектора Газа.
Стоит отметить, что это число отражает лишь приблизительные потери ХАМАС, так как точные сведения в условиях войны получить невозможно. По данным, основанным на информации из открытых источников, предполагается, что общее количество бойцов ХАМАС составляет от 20 до 50 тысяч человек.
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Ранее Лайф писал, что между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа не планируется "новогоднее" перемирие. Об этом сообщил посол еврейского государства в России Александр Бен Цви.
Flickr / Israel Defense Forces