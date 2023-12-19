Операция ЦАХАЛ в Газе охватит дополнительные районы
Министр обороны Израиля Галант заявил о расширении зоны операции в секторе Газа
Последствия авиаударов Израиля в Рафахе. Обложка © AP / TASS / Hatem Ali
Наземная операция ЦАХАЛ распространится на дополнительные районы палестинского анклава. Об этом в ходе поездки к границе с сектором Газа сообщил глава Минобороны Израиля Йоав Галант.
Газета The Times of Israel предполагает, что под новыми территориями военных действий министр может подразумевать город Рафах на юге и районы в центральной части сектора.
"Хан-Юнис стал новой столицей террора, мы не прекратим своих действий там, пока не доберёмся до высокопоставленных чиновников ХАМАС", — отметил министр.
В то же время командир 162-й дивизии ЦАХАЛ бригадный генерал Ицик Коэн заявил, что военные взяли под полный контроль район Джебалия — один из главных оплотов ХАМАС на севере сектора Газа. Там, по его словам, были убиты сотни бойцов палестинского движения.
Ранее Йоав Галант сообщал, что благодаря слаженной работе бойцов ЦАХАЛ палестинское радикальное движение теряет контроль над Газой. По его словам, израильские военные ликвидировали свыше тысячи боевиков и сотни командиров вооружённых формирований, имевших отношение к ХАМАС.