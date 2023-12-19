Операция ЦАХАЛ в Газе охватит дополнительные районы

Наземная операция ЦАХАЛ распространится на дополнительные районы палестинского анклава. Об этом в ходе поездки к границе с сектором Газа сообщил глава Минобороны Израиля Йоав Галант.

Газета The Times of Israel предполагает, что под новыми территориями военных действий министр может подразумевать город Рафах на юге и районы в центральной части сектора.

"Хан-Юнис стал новой столицей террора, мы не прекратим своих действий там, пока не доберёмся до высокопоставленных чиновников ХАМАС", — отметил министр.