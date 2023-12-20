Израиль через Катар сообщил ХАМАС о готовности к новому перемирию

Израильское руководство через Катар обратилось к радикальной группировке ХАМАС с предложением вновь приостановить боевые действия в Газе. За время перемирия еврейское государство рассчитывает вызволить десятки заложников. Такие данные обнародовал портал Axios.

По данным источника издания, автором инициативы стал руководитель спецслужбы "Моссад" Давид Барнеа. Сделка позволит освободить около 40 пленных, среди которых немало женщин и людей, нуждающихся в медицинской помощи, уверен он.