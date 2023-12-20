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20 декабря, 03:49

Израиль через Катар сообщил ХАМАС о готовности к новому перемирию

Axios: Израиль предложил ХАМАС повторить перемирие ради спасения заложников

Израильское руководство через Катар обратилось к радикальной группировке ХАМАС с предложением вновь приостановить боевые действия в Газе. За время перемирия еврейское государство рассчитывает вызволить десятки заложников. Такие данные обнародовал портал Axios.

По данным источника издания, автором инициативы стал руководитель спецслужбы "Моссад" Давид Барнеа. Сделка позволит освободить около 40 пленных, среди которых немало женщин и людей, нуждающихся в медицинской помощи, уверен он.

"В рамках предложения Израиль заявил, что согласится на временное прекращение огня по меньшей мере на одну неделю", — уточнили в Axios.

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Напомним, что первое с начала боевых действий на Ближнем Востоке перемирие в Газе наступило 24 ноября. Стороны конфликта несколько раз продлевали режим прекращения огня. Лишь 1 декабря Израиль возобновил военную операцию в анклаве.

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Илья Пушкарев
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