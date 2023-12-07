МИД Израиля назвал Гутерриша угрозой всему миру из-за призыва к перемирию в Газе

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн грубо высказался в адрес генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. По мнению дипломата, призывы главы организации к прекращению огня в секторе Газа равноценны поддержке палестинского движения ХАМАС.

Глава МИД также остался недоволен запросом Гутерриша на применение 99-й статьи Устава ООН (согласно которой генсек может довести до СБ ООН любые вопросы, которые, по его мнению, угрожают поддержанию международного мира и безопасности. — Прим. Лайфа). Коэн подчеркнул, что тем самым генсек становится сторонником суннитского движения и одобряет убийства, похищения и изнасилования.