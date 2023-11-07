Глава МИД Израиля пристыдил генсека ООН за слова о "кладбище детей" в Газе
Генсек ООН Антониу Гутерриш. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / antonioguterres
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн отреагировал на слова Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о гражданских лицах, погибших в секторе Газа в результате авиаударов еврейского государства.
"Как не стыдно, Антониу Гутерриш! Более 30 несовершеннолетних, в том числе девятимесячный младенец, а также малыши и дети, на чьих глазах хладнокровно убили их родителей, удерживаются против воли в секторе Газа", — написал Коэн в соцсети X (экс-Twitter), добавив, что проблема сектора Газа — это ХАМАС, а не действия по его уничтожению.
Ранее официальный представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер заявил, что сектор Газа под израильскими ударами превратился в кладбище для детей. Подобные мысли неоднократно высказывал и генсек ООН Антониу Гутерриш. По его словам, мирное население гибнет, а объекты гражданской инфраструктуры рушатся из-за обстрелов армии Израиля. Напряжённую ситуацию с гуманитарной помощью в секторе Газа он назвал "кризисом человечества".