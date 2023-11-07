Глава МИД Израиля пристыдил генсека ООН за слова о "кладбище детей" в Газе

"Как не стыдно, Антониу Гутерриш! Более 30 несовершеннолетних, в том числе девятимесячный младенец, а также малыши и дети, на чьих глазах хладнокровно убили их родителей, удерживаются против воли в секторе Газа", — написал Коэн в соцсети X (экс-Twitter), добавив, что проблема сектора Газа — это ХАМАС, а не действия по его уничтожению.