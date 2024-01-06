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5 января, 23:48

Чудовищные условия жизни: В ООН назвали Газу местом смерти и отчаяния

Замгенсека ООН Гриффитс заявил, что сектор Газа стал местом смерти и отчаяния

Последствия авиаударов Израиля в Рафахе. Обложка © AP / TASS / Hatem Ali

Последствия авиаударов Израиля в Рафахе. Обложка © AP / TASS / Hatem Ali

Сектор Газа сегодня является местом смерти и отчаяния, он непригоден для проживания, надвигается гуманитарная катастрофа. Об этом заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

По его словам, в палестинском анклаве убиты и ранены десятки тысяч человек, по большей части женщины и дети. Районы, куда переселили гражданских, подверглись бомбардировкам, люди спят под открытым небом, несмотря на снижающуюся температуру. Немногие функционирующие больницы переполнены пациентами, медицинским учреждениям катастрофически не хватает необходимых материалов. В переполненных приютах из-за разлива канализации свирепствуют инфекционные заболевания. И каждый день в такой обстановке рожают 180 палестинских женщин. При этом не хватает продуктов и не за горами голод.

"Жители ежедневно сталкиваются с угрозой их существованию, а мир за этим наблюдает. Настало время сторонам выполнить все свои обязательства по международному праву, в том числе по защите гражданского населения и удовлетворению его основных потребностей, а также немедленно освободить всех заложников", — указал замгенсека ООН.

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Ранее сообщалось, что число жертв ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа превысило 22,4 тысячи человек. По данным местного Министерства здравоохранения, в результате атак пострадало более 57,6 тысячи человек.

Лариса Сафронова
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