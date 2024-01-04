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4 января, 14:09

Число жертв израильских ударов по Газе превысило 22,4 тысячи

Число жертв ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа превысило 22,4 тысячи, сообщило Министерство здравоохранения Газы. Там отметили, что в результате атак пострадали более 57,6 тысячи человек.

"Число жертв израильской агрессии выросло до 22 438, пострадали 57 614 человек", — говорится в заявлении ведомства.

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Как сообщал Лайф, 7 октября 2023 года члены палестинского движения ХАМАС вошли в пограничные районы Израиля, радикалы объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ официально заявил о переходе в состояние войны. Еврейское государство беспрерывно бомбило Газу до 24 ноября, когда между ЦАХАЛ и ХАМАС было заключено перемирие. Стороны конфликта несколько раз обменивались пленными. 2 декабря Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе в полную силу.

Обложка ©

ТАСС / АР / Mohammed Hajjar

Александра Мышляева
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