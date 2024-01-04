Число жертв израильских ударов по Газе превысило 22,4 тысячи
Число жертв ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа превысило 22,4 тысячи, сообщило Министерство здравоохранения Газы. Там отметили, что в результате атак пострадали более 57,6 тысячи человек.
"Число жертв израильской агрессии выросло до 22 438, пострадали 57 614 человек", — говорится в заявлении ведомства.
Как сообщал Лайф, 7 октября 2023 года члены палестинского движения ХАМАС вошли в пограничные районы Израиля, радикалы объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ официально заявил о переходе в состояние войны. Еврейское государство беспрерывно бомбило Газу до 24 ноября, когда между ЦАХАЛ и ХАМАС было заключено перемирие. Стороны конфликта несколько раз обменивались пленными. 2 декабря Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе в полную силу.
ТАСС / АР / Mohammed Hajjar