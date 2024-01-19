ВСУ ушли в оборону на фоне провалов на фронте и иссякания военной помощи, указали на Западе

Украина переходит к "активной обороне" после провалившегося летнего контрнаступления ВСУ, пишет Financial Times со ссылкой на неназванного западного чиновника. Под этим термином имеется в виду удержание Российской армии и одновременный поиск её слабых мест с ударами большой дальности.

"Киев переходит к новой стратегии... [Это] позволит Украине "нарастить свои силы" в этом году и подготовиться к 2025 году, когда контрнаступление имело бы больше шансов", — говорится в материале.

В то же время, подчёркивает издание, главным фактором будущего Украины является неопределённость вокруг западной поддержки и "решимость" стран-союзников продолжать её. Наибольшую озабоченность вызывает участие США, где Конгресс до сих пор не смог согласовать запрос Белого дома о помощи Киеву. Однако, даже если её выделят, Вашингтон вряд ли предоставит объёмы, необходимые Незалежной для возвращения преимущества на поле боя в 2024 году.