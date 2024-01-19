Киев собрался выделить рекордную сумму для возведения оборонительных рубежей
Шмыгаль: Киев выделит рекордные $466 млн для возведения оборонительных рубежей
Правительство Украины решило выделить рекордную сумму для возведения оборонительных рубежей, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Речь идёт о почти 17,5 миллиарда гривен (около 466 миллионов долларов).
"[Средства] будут направлены на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, соответствующее оборудование и систему невзрывных ограждений", — сказал он.
Шмыгаль отметил, что эти деньги направят профильным ведомствам и местным властям. Как уточнил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук, средства выделят из резервного фонда государственного бюджета и на безвозмездной основе.
Ранее западные СМИ сообщили, что из-за провала контрнаступления ВСУ ушли в "активную оборону". По мнению бывшего министра обороны Незалежной Андрея Загороднюка, это буквально подарок президенту России Владимиру Путину, который теперь сможет взять инициативу на фронте в свои руки. Экс-глава украинского Минобороны назвал решение Киева "ошибкой исторических масштабов".
Getty Images / Wolfgang Schwan