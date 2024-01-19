Киев собрался выделить рекордную сумму для возведения оборонительных рубежей

Правительство Украины решило выделить рекордную сумму для возведения оборонительных рубежей, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Речь идёт о почти 17,5 миллиарда гривен (около 466 миллионов долларов).

"[Средства] будут направлены на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, соответствующее оборудование и систему невзрывных ограждений", — сказал он.

Шмыгаль отметил, что эти деньги направят профильным ведомствам и местным властям. Как уточнил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук, средства выделят из резервного фонда государственного бюджета и на безвозмездной основе.