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19 января, 18:04

Киев собрался выделить рекордную сумму для возведения оборонительных рубежей

Шмыгаль: Киев выделит рекордные $466 млн для возведения оборонительных рубежей

Правительство Украины решило выделить рекордную сумму для возведения оборонительных рубежей, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Речь идёт о почти 17,5 миллиарда гривен (около 466 миллионов долларов).

"[Средства] будут направлены на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, соответствующее оборудование и систему невзрывных ограждений", — сказал он.

Шмыгаль отметил, что эти деньги направят профильным ведомствам и местным властям. Как уточнил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук, средства выделят из резервного фонда государственного бюджета и на безвозмездной основе.

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Ранее западные СМИ сообщили, что из-за провала контрнаступления ВСУ ушли в "активную оборону". По мнению бывшего министра обороны Незалежной Андрея Загороднюка, это буквально подарок президенту России Владимиру Путину, который теперь сможет взять инициативу на фронте в свои руки. Экс-глава украинского Минобороны назвал решение Киева "ошибкой исторических масштабов".

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Getty Images / Wolfgang Schwan

Матвей Константинов
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