"Ошибка исторических масштабов": Экс-министр обороны Украины счёл подарком Путину важный ход ВСУ на фронте

Переход ВСУ к "активной обороне" является серьёзной ошибкой, считает бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Соответствующее заявление он сделал в интервью Financial Times.

"Сосредоточение внимания на сдерживании без наступательных действий было бы ошибкой исторических масштабов", — сказал политик.

Экс-глава оборонного ведомства отметил, что такая тактика отдаст инициативу на поле боя России и её президенту Владимиру Путину.