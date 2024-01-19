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19 января, 13:49

"Ошибка исторических масштабов": Экс-министр обороны Украины счёл подарком Путину важный ход ВСУ на фронте

Экс-глава Минобороны Украины Загороднюк: Переход ВСУ к активной обороне — ошибка

Переход ВСУ к "активной обороне" является серьёзной ошибкой, считает бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Соответствующее заявление он сделал в интервью Financial Times.

"Сосредоточение внимания на сдерживании без наступательных действий было бы ошибкой исторических масштабов", — сказал политик.

Экс-глава оборонного ведомства отметил, что такая тактика отдаст инициативу на поле боя России и её президенту Владимиру Путину.

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Напомним, как писала Financial Times, из-за провала летнего контрнаступления ВСУ перешли к тактике "активной обороны": пытаются удержать натиск ВС России и одновременно наносить удары в уязвимых местах. Так в Киеве рассчитывают "нарастить силы" перед 2025 годом, когда, как считается, у армии Незалежной будет больше шансов на успех.

Обложка ©

Getty Images / Libkos / Kostya Liberov

Матвей Константинов
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