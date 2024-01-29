ЕС хочет обвалить экономику Венгрии из-за вето на помощь Украине
FT: ЕС может подорвать экономику Венгрии из-за отказа согласовать помощь Украине
Евросоюз разрабатывает специальный план, нацеленный на подрыв экономики Венгрии. Причиной тому послужил отказ Будапешта согласовывать новый пакет помощи Киеву, сообщает газета The Financial Times (FT).
В распоряжении газеты оказался документ ЕС, в котором прописан план действий на случай отказа Венгрии снять вето на выделение помощи Украине на саммите в Брюсселе 1 февраля. Как указано в документе, если пакет поддержки согласовать не удастся, в действие будет воплощён план Евросоюза по подрыву венгерской экономики.
Так, ЕС намерен обвалить курс венгерского форинта, уменьшить инвестиционную привлекательность страны с целью нанести удар по рабочим местам и росту экономики. Если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не пойдёт на уступки, то члены Евросоюза могут сообщить о полном прекращении финансирования Будапешта, чтобы "напугать рынки".
Напомним, в декабре глава венгерского кабмина Виктор Орбан наложил вето на решение выделить Украине €50 миллиардов военной помощи. Позднее он предложил финансировать Украину не из бюджета Евросоюза, а из отдельного фонда. В связи с этим ЕС начал готовить план поддержки Киева на €20 млрд в обход вето Венгрии.
Unsplash