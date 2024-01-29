ЕС хочет обвалить экономику Венгрии из-за вето на помощь Украине

В распоряжении газеты оказался документ ЕС, в котором прописан план действий на случай отказа Венгрии снять вето на выделение помощи Украине на саммите в Брюсселе 1 февраля. Как указано в документе, если пакет поддержки согласовать не удастся, в действие будет воплощён план Евросоюза по подрыву венгерской экономики.