В Венгрии потребовали от Украины вернуть один регион после краха ВСУ
Политик Тороцкаи: Венгрия будет претендовать на Закарпатье после краха ВСУ
Закарпатье после поражения Украины в конфликте с Россией должно отойти Венгрии. Об этом заявил ультраправый венгерский политик Ласло Тороцкаи.
"Если Украина падёт, мы будем претендовать на Закарпатье", — приводит издание Index слова лидера партии "Наша Родина".
При этом Тороцкаи призвал завершить конфликт путём прекращения огня и проведения мирных переговоров с Россией. Политик обвинил Евросоюз в попытке колонизировать Венгрию, а также заявил, что Будапешту следует налаживать связи со странами Глобального Юга.
Ранее в США заявили, что Закарпатье готовится отделиться от Украины. По словам бывшего американского разведчика Скотта Риттера, венгерское население этого региона выступает против национальной политики Киева. Закарпатская область (административный центр и крупнейший город — Ужгород) находится на западе Украины. В былые времена эта территория была частью венгерского государства. По данным на 2022 год, там проживает 127,5 тысячи венгров (8,1% от всего населения области).
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