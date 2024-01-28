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28 января, 09:32

В Венгрии потребовали от Украины вернуть один регион после краха ВСУ

Политик Тороцкаи: Венгрия будет претендовать на Закарпатье после краха ВСУ

Закарпатье после поражения Украины в конфликте с Россией должно отойти Венгрии. Об этом заявил ультраправый венгерский политик Ласло Тороцкаи.

"Если Украина падёт, мы будем претендовать на Закарпатье", приводит издание Index слова лидера партии "Наша Родина".

При этом Тороцкаи призвал завершить конфликт путём прекращения огня и проведения мирных переговоров с Россией. Политик обвинил Евросоюз в попытке колонизировать Венгрию, а также заявил, что Будапешту следует налаживать связи со странами Глобального Юга.

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Ранее в США заявили, что Закарпатье готовится отделиться от Украины. По словам бывшего американского разведчика Скотта Риттера, венгерское население этого региона выступает против национальной политики Киева. Закарпатская область (административный центр и крупнейший город — Ужгород) находится на западе Украины. В былые времена эта территория была частью венгерского государства. По данным на 2022 год, там проживает 127,5 тысячи венгров (8,1% от всего населения области).

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Дарья Нарыкова
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