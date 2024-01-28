В Венгрии потребовали от Украины вернуть один регион после краха ВСУ

Закарпатье после поражения Украины в конфликте с Россией должно отойти Венгрии. Об этом заявил ультраправый венгерский политик Ласло Тороцкаи.

"Если Украина падёт, мы будем претендовать на Закарпатье", — приводит издание Index слова лидера партии "Наша Родина".

При этом Тороцкаи призвал завершить конфликт путём прекращения огня и проведения мирных переговоров с Россией. Политик обвинил Евросоюз в попытке колонизировать Венгрию, а также заявил, что Будапешту следует налаживать связи со странами Глобального Юга.