Украине нужно отказаться от части территорий, так как граждане страны не хотят воевать за неё. Таким мнением поделилась обозреватель издания American Thinker Моника Шоуолтер, усомнившись в целесообразности финансирования Киева в подобных условиях.

"Если они не хотят сражаться за свою страну, почему мы должны финансировать эту авантюру? Не лучше ли договориться с Россией о мире, может быть, провести референдум, учитывая, что значительная часть восточной Украины всё равно предпочла бы быть частью России?" — указано в статье.

Шоуолтер упомянула о том, что украинские власти арестовывают представителей американских СМИ на Украине. Подобные непозволительные инциденты являются ещё одной весомой причиной, почему Западу нужно прекратить выделять Киеву финансовую помощь. Автор материала также предлагает предать огласке ситуацию с коррупцией среди украинской элиты.